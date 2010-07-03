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09:36

Милонов предостерег фанатов сериала HBO от поездок в Чернобыль

культура

09:36

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Фото: кадр из сериала “Чернобыль”, НВО

Виталий Милонов призвал Ростуризм предупредить поклонников сериала "Чернобыль" канала HBO об опасности поездок в зону отчуждения.

"Нормально просто предостеречь: "Ребята, то, что вы видите на картинке с экрана, может быть очень захватывающе и чарующе, но это смертельно опасно". И любой, кто учился в школе, прекрасно знает, что радиация очень долго остается в таких местах и ехать туда – это на самом деле неоправданный риск", – цитирует Агентство "Москва" депутата Госдумы.

Парламентарий отметил, что сериал не смотрел, но выразил надежду, что создатели ленты покажут трагедию и опасность халатного отношения к радиации.

В начале апреля в Белоруссии были запущены туристические маршруты в зоне отчуждения. Экскурсии проводятся сотрудниками Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Стоимость экскурсии для пяти человек составляет 340 белорусских рублей (около 160 долларов). Похожие экскурсии уже много лет проводятся на Украине.

Сериал "Чернобыль" создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Состоит из пяти эпизодов. Занимает первую строчку в рейтинге 250 лучших телесериалов в истории на сайте IMDb.com.

Многих зрителей удивило, что телефильм про Чернобыль сняли за рубежом, а не в России. Кинокритики уверены, что это связано с тем, что россиянам пока больно и страшно открыто говорить на такие темы.

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала самой масштабной техногенной аварией в истории человечества. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Огородивший его объект "Укрытие" был сооружен с июля по ноябрь 1986 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95 процентов облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.

Американский "Чернобыль" стал лучшим сериалом в истории

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