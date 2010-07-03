Назван состав радиоактивного облака, возникшего после ЧП под Северодвинском

13:56
13:56
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
После ЧП на военном полигоне в Архангельской области было выявлено присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция", говорится на сайте Росгидромета.
По данным службы, в настоящее время радиационная обстановка в регионе стабильная.
"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч) (стронций), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) (барий) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч) (лантан), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы", – говорится в сообщении.
Глава Атоминфо Александр Уваров, комментируя данные Росгидромета, заявил ТАСС, что опасности для населения нет.
8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском произошел взрыв с возгоранием. Погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое получили травмы и ожоги.
В госкорпорации пояснили, что имело место стечение факторов, как это "нередко происходит при испытаниях новых технологий". Семьям погибших пообещали оказать финансовую помощь.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты многое поняли после чрезвычайного происшествия в Архангельской области. Американский лидер отметил, что у Вашингтона "есть похожие, хотя и более продвинутые технологии".
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