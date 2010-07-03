Путин рассказал о работе специалистов, погибших в аварии под Северодвинском

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Авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений, заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружений. Мы этого не скрываем", – приводит слова Путина "Интерфакс".

По его словам, люди, которые пострадали и погибли, выполняли очень важную работу для обеспечения безопасности страны.

Также российский лидер призвал наладить систему обмена информацией в вопросах безопасности в ситуациях, аналогичных происшествию под Северодвинском.

Авария на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области произошла 8 августа. Погибли пятеро сотрудников "Росатома" – Алексей Вьюшин, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Евгений Коратаев и Владислав Яновский. Их представили к госнаградам. Еще трое человек получили травмы и ожоги. Семьям жертв окажут финансовую помощь.

В госкорпорации сообщили, что имело место стечение факторов, как это "нередко происходит при испытаниях новых технологий".