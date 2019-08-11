Погибших под Архангельском сотрудников "Росатома" представили к госнаградам

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Сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, представили к государственным наградам. Такое заявление сделал директор Саровского ядерного центра Валентин Костюков, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Росатом".

"Гибель сотрудников − это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпорации "Росатом". Испытатели являются национальными героями", − приводит слова Костюкова ТАСС. "Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях", − добавил директор центра.

"Росатом" опубликовал имена погибших сотрудников. Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском произошел взрыв с возгоранием. Погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое получили травмы и ожоги.

В госкорпорации пояснили, что имело место стечение факторов, как это "нередко происходит при испытаниях новых технологий". Семьям погибших пообещали оказать финансовую помощь.

Минобороны и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.