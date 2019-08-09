Пять человек пострадали после новых взрывов на полигоне под Ачинском

На военном арсенале под Красноярском вновь слышны взрывы снарядов. Пострадали пять человек, сообщил ТАСС главврач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев.
"Да, есть пять пострадавших. Один [будет лечиться] амбулаторно, это пожилая женщина. Четверо – средней тяжести: двое полицейских, двое военных", – сказал он.
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, два взрыва прогремели из-за попадания молнии.
5 августа на одном из складов воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района на западе региона произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем последовали взрывы.
Из населенных пунктов в радиусе 15 километров от места ЧП были эвакуированы или самостоятельно уехали более 16 тысяч человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск вводили режим ЧС.
В результате ЧП один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек, четверо остаются в больнице.
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