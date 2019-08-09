Пять человек пострадали после новых взрывов на полигоне под Ачинском

Фото: ТАСС/Ольга Халманова

На военном арсенале под Красноярском вновь слышны взрывы снарядов. Пострадали пять человек, сообщил ТАСС главврач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев.

"Да, есть пять пострадавших. Один [будет лечиться] амбулаторно, это пожилая женщина. Четверо – средней тяжести: двое полицейских, двое военных", – сказал он.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, два взрыва прогремели из-за попадания молнии.

5 августа на одном из складов воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района на западе региона произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем последовали взрывы.

Из населенных пунктов в радиусе 15 километров от места ЧП были эвакуированы или самостоятельно уехали более 16 тысяч человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск вводили режим ЧС.

В результате ЧП один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек, четверо остаются в больнице.