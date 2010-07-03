Движение поездов между Москвой и Абаканом открыто после ЧП под Ачинском

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Движение пассажирских поездов по участку Ачинск-2 – Назарово Красноярской железной дороги открыто после ЧП на складах воинской части. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"6 августа в 17:21 местного времени открыто движение поездов по участку Ачинск-2 – Назарово Красноярской железной дороги", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны уточнили, что пожар на военном складе был полностью потушен. Очагов открытого горения нет. Никакой угрозы для Ачинска и поселка Каменка арсенал не представляет, заявили военные.

Пожар на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошел 5 августа в воинской части под Ачинском на западе Красноярского края. За возгоранием последовали взрывы. Началась эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП.

В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью. Травмы, полученные пострадавшими, не представляют какой-либо угрозы для их жизни, отметил губернатор Красноярского края Александр Усс в эфире телеканала Россия 24. По его словам, "самое серьезное – это ранение глаза". Глава региона выразил надежду, что "глаз пострадавший сохранит".

Предварительной причиной ЧП в Минобороны РФ считают человеческий фактор. По словам замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, точную причину определят следственные органы и прокуратура. Он добавил, что арсенал подлежит расформированию. Хотя детонация пороховых зарядов прекратилась, угроза подрыва отдельных боеприпасов сохраняется, предупредил генерал.

