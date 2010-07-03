Мэр Ачинска попросил людей не возвращаться в город

07:40
07:40
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Фото: ТАСС/Снимок с видео/Телеканал ОСА
Глава администрации города Ачинск Красноярского края Илай Ахметов призвал граждан не возвращаться из пунктов эвакуации.
"Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны! Лучше ушат грязи критики выслушать, чем потерять человека! Сейчас возможны провокации различных наглецов", – приведены слова Ахметова на сайте города.
Эвакуация продолжается. Для жителей города развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск – две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр. Режим ограниченного пребывания на эвакуированных территориях продлится до 20:00 (16:00 по московскому времени) вторника.
В понедельник, 5 августа, вблизи Ачинска произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. На территории Ачинского района введен режим ЧС.
На официальном портале Красноярского края сказано, что в результате ЧП 12 человек обратились за медицинской помощью. Шестеро с поражениями средней тяжести госпитализированы. Состояние пострадавших средней тяжести. У шести пострадавших легкие травмы. Один человек числится пропавшим без вести.
Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов прекратилась, но остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Роспотребнадзор начал мониторинг воздуха в районе взрывов. По данным ведомства, радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям.
Авиация Минобороны пообещала доставить к месту ЧП специальных роботов. Они будут задействованы в ликвидации последствий возгорания.
В Красноярском крае продолжается тушение пожара на складе боеприпасов
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