Роботов пожаротушения доставят в Красноярский край во вторник

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Два робототехнических комплекса пожаротушения будут привезены во вторник на место ЧП в Ачинский район. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по краю.

"Приводится в готовность авиация министерства обороны, которая будет осуществлять доставку комплексов", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что доставка роботов произойдет "ориентировочно в 6 часов по московскому времени".

Робототехнические комплексы "Уран-14" предназначены в том числе и для тушения пожаров. Ранее сообщалось, что они будут задействованы в ликвидации последствий возгорания на военном складе боеприпасов.

В понедельник в Ачинском районе Красноярского края пожар охватил хранилище пороховых зарядов. Был введен режим ЧС. Эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов будет продолжаться всю ночь.