Четыре человека пострадали при взрывах на складе в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал Baza

Четыре человека пострадали при взрывах на артиллерийском складе в Красноярском крае.

Среди пострадавших один ребенок, два человека госпитализированы с осколочными ранениями, двоим помощь оказана на месте.

На территории воинской части в деревне Каменка Ачинского района произошел пожар после взрыва снаряда. На тушение пожара направлены два пожарных поезда.

В МЧС подтвердили экстренную эвакуацию населения в радиусе 20 километров от горящих объектов. Будут эвакуированы две деревни. Для приема граждан в населенных пунктах Горный и Ястребово развернуты два пункта временного размещения.

"Эвакуировать будут несколько сот человек, сейчас конкретное число жителей, подлежащих эвакуации, назвать не можем, поскольку мы не знаем общее количество находящихся в этом поселке на данный момент", – цитирует ТАСС главу региона Александра Усса.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артбоеприпасам, личный состав с места инцидента эвакуирован. Локализация очага возгорания ведется с привлечением пожарной бронетехники.

Администрация Ачинска рекомендовала жителям не ездить в сторону воинской части 74008.

"Просьба жителям сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта (Каменки. – Прим. ред.). До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет", – говорится в сообщении на сайте местных властей.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место ЧП направлены силы пожарных по второму номеру сложности.

По информации телеканала ТВК6, в результате взрывов есть погибшие, однако точное количество не уточняется.

В экстренных службах сообщили, что на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. В районе ЧП природных пожаров не зарегистрировано.

