Четыре человека пострадали при взрывах на складе в Красноярском крае

14:47 (обновлено 05.08.2019 15:48)
14:47
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Фото: телеграм-канал Baza
Четыре человека пострадали при взрывах на артиллерийском складе в Красноярском крае.
Среди пострадавших один ребенок, два человека госпитализированы с осколочными ранениями, двоим помощь оказана на месте.
На территории воинской части в деревне Каменка Ачинского района произошел пожар после взрыва снаряда. На тушение пожара направлены два пожарных поезда.
В МЧС подтвердили экстренную эвакуацию населения в радиусе 20 километров от горящих объектов. Будут эвакуированы две деревни. Для приема граждан в населенных пунктах Горный и Ястребово развернуты два пункта временного размещения.
"Эвакуировать будут несколько сот человек, сейчас конкретное число жителей, подлежащих эвакуации, назвать не можем, поскольку мы не знаем общее количество находящихся в этом поселке на данный момент", – цитирует ТАСС главу региона Александра Усса.
В пресс-службе ЦВО сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артбоеприпасам, личный состав с места инцидента эвакуирован. Локализация очага возгорания ведется с привлечением пожарной бронетехники.
Администрация Ачинска рекомендовала жителям не ездить в сторону воинской части 74008.
"Просьба жителям сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта (Каменки. – Прим. ред.). До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет", – говорится в сообщении на сайте местных властей.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место ЧП направлены силы пожарных по второму номеру сложности.
По информации телеканала ТВК6, в результате взрывов есть погибшие, однако точное количество не уточняется.
В экстренных службах сообщили, что на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. В районе ЧП природных пожаров не зарегистрировано.
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#ачинск #каменка #взрыв #ачинсквзрыв #2019
Публикация от Dim (@prosk24)
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