На складе боеприпасов в Красноярском крае произошел взрыв

Фото: телеграм-канал "Раньше всех, ну почти"

На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел пожар, за ним последовал взрыв, передает ТАСС.

На место направлены автобусы для эвакуации.

Источник в экстренных службах сообщил, что на место выехали силы пожарных по второму номеру сложности.

Как уточняет "Интерфакс", в деревне Каменка загорелся склад боеприпасов. Источник издания добавил, что планируется эвакуация трех населенных пунктов, находящихся ближе всего к воинской части.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва кислородного баллона в центре Каира погибли 19 человек, пострадали по меньшей мере 30 человек. Взрыв произошел из-за дорожной аварии. В центре города автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Пожар начался после того, как в багажнике у одного из водителей сдетонировал баллон с газом.