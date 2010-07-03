В результате взрыва в Каире погибли 19 человек

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В результате взрыва кислородного баллона в центре Каира погибли 19 человек, пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

Взрыв произошел в результате дорожной аварии. В центре города автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Пожар начался после того, как в багажнике у одного из водителей сдетонировал баллон с газом.

Инцидент произошел вблизи Национального института рака в районе Маниал – пациенты и медперсонал были эвакуированы. Пожар ликвидирован. Генпрокурор Египта распорядился о срочном расследовании причин взрыва. Пока не поступало информации, может ли ЧП рассматриваться как теракт.

