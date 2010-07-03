Девять полицейских погибли в ДТП в Египте − СМИ

Девять полицейских погибли в аварии в Египте. ДТП произошло неподалеку от города Исмаилия к востоку от Каира, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Youm7".
По информации издания, пикап, в котором ехали сотрудники полиции, столкнулся с грузовым трейлером. После столкновения автомобиль загорелся. Погибли находившиеся в нем два офицера полиции и семь солдат срочной службы.
Уточняется, что полицейские направлялись к месту службы − из Александрии на Северный Синай, где продолжается контртеррористическая операция. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что 19 мая у строящегося Большого египетского музея рядом с пирамидами Гизы сработало взрывное устройство. В момент взрыва мимо проезжал автобус с иностранными туристами. В результате ЧП пострадали не менее 17 человек. Как заявили в посольстве РФ в Египте, россиян среди пострадавших при взрыве не было.
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