В Каире прогремел взрыв рядом с автобусом туристов

Фото: www.pscp.tv

В Каире рядом с туристическим автобусом вблизи музея в районе пирамид прогремел взрыв.

Ранены 17 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее поступала информация о 14 пострадавших.

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея. Силы безопасности проверяют район, где случилось ЧП, в поисках других взрывных устройств.

Российские дипломаты сейчас выясняют, есть ли россияне среди пострадавших.