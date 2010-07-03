Россиян нет среди пострадавших при взрыве в Каире

Россиян нет среди пострадавших при взрыве рядом с туристическим автобусом в Каире, заявили в посольстве РФ в Египте. Граждан РФ среди пассажиров не оказалось. Об этом сообщает РИА Новости.

Самодельное взрывное устройство сработало вблизи музея в районе пирамид. Ранения получили 17 человек, в том числе граждане Египта и ЮАР.

Погибших на данный момент нет. Пострадавшие получили преимущественно легкие ранения. Некоторым помощь оказали на месте, других отвезли в ближайшие больницы.

Силы безопасности проверяют район, где случилось ЧП, в поисках других взрывных устройств. Меры безопасности усилены, разыскиваются причастные ко взрыву.