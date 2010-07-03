Восемь человек погибли при взрыве у мечети в Пакистане

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В пакистанском городе Лахор прогремел взрыв вблизи мечети Дата-Дарбар. По меньшей мере восемь человек погибли, десятки получили ранения. Трансляция с места происшествия ведется на телеканале Geo TV.

Предварительно установлено, что взрыв совершила одна из действующих в городе террористических ячеек. Целью боевиков стал автобус, перевозивший бойцов полицейского спецназа. Полиция перекрыла место происшествия. Пострадавших доставили в больницы, состояние некоторых оценивается как критическое.