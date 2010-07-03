Боевики атаковали отель с иностранцами на юге Пакистана

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В городе Гвадар в Афганистане эвакуировали гостей гостиницы Pearl Continental. На здание напали боевики, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные информационные издания.

Иностранные граждане в результате инцидента не пострадали, между террористами и правоохранителями ведется перестрелка.

Днем ранее в результате взрыва бомбы в провинции Газни на юго-западе Афганистана погибли восемь детей. Во время игры дети случайно привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное террористами.