Поезд в Каире сошел с рельсов и загорелся

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Поезд врезался в платформу, а затем загорелся на вокзале в Каире, сообщает РИА Новости. Пламя сразу же перекинулось на одно из зданий.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 24 человека, около 50 пострадали. В настоящее время здание главного железнодорожного вокзала в столице Египта эвакуировано. Движение поездов приостановлено.