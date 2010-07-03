В Академии ФСБ провели эвакуацию из-за тления кабеля

В столице эвакуировали сотрудников и посетителей учебного корпуса Академии ФСБ на Мичуринском проспекте. Причина инцидента – тление кабеля.

"Произошло короткое замыкание в электроподстанции с последующим тлением электрокабеля. Из подстанции идет дым", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренных службах.

Подстанцию обесточили. Обстоятельства ЧП уточняются.

