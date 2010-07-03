Один человек погиб при пожаре в СНТ "Ожигово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб при пожаре в частном доме в СНТ "Ожигово". Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, сигнал о возгорании в одноэтажном доме, гараже и хозяйственной пристройке поступил в 10:47. Площадь пожара составила примерно 150 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные локализовали огонь в 11:18. А в 12:16 возгорание было ликвидировано. "К сожалению, один человек погиб", – уточнили в МЧС.

Ранее во время пожара на востоке Москвы спасли пять человек. Возгорание произошло в квартире на девятом этаже дома на улице Суздальской. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей горящей и расположенных выше квартир. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Горели личные вещи и мебель.