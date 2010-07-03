Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Открытое горение в жилых домах в Самаре ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сейчас идет проливка и разборка конструкций. Для жителей пострадавших зданий разворачивается пункт временного размещения на 30 человек на базе школы. Сейчас они находятся в автобусах.

Площадь возгорания в Железнодорожном районе составила 1,8 тысячи квадратных метров, пожару присвоили третий ранг сложности. Пострадавших нет. По предварительным данным, полученным с камер видеонаблюдения, ЧП могло произойти из-за детской шалости с огнем.