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Несколько частных жилых домов загорелись в Самаре, сообщает "Интерфакс". Площадь пожара составляет уже 1,8 тысячи квадратных метров.

Сообщения о возгорании в двух- и трехэтажном домах в Железнодорожном районе поступили в 18:27 (17:27 мск). Огонь ликвидируют 96 человек и 31 единица техники.

В МЧС отметили, что есть опасность распространения огня – он может перейти на соседние здания. Сейчас горит уже три дома. Данных о пострадавших пока не поступало.