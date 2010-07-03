Посетителей кафе в здании Дептруда эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Посетителей кафе на Новой Басманной улице эвакуировали в связи с сообщением о заложенном взрывном устройстве, передает Агентство "Москва".

Из здания вывели 25 человек. Сейчас там работает кинолог.

Согласно информации из открытых источников, на Новой Басманной улице, доме 10, строении 1 расположены помещения департамента информационных технологий и департамента труда и социальной защиты населения.

В начале июня неизвестные "заминировали" более 50 объектов. Среди них оказались здание Госдумы, ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

