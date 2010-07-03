В Москве проверяют сообщения о "минировании" 200 объектов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные правоохранители проверяют анонимные сигналы о взрывных устройствах, которые якобы были заложены по нескольким сотням адресов в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Неизвестные путем интернет-рассылки сообщили о взрывных устройствах на территории более 200 объектов в разных частях Москвы", – рассказал собеседник агентства. По его словам, информацию о "минировании" сейчас проверяют.

В числе перечисленных в рассылке объектов – здание Госдумы, телецентр "Останкино", агентство "Россия сегодня" и другие объекты.

1 июня полиция задержала мужчину, который оставил на Курском вокзале муляж гранаты. Место, где нашли предмет, оказавшийся муляжом, обследовали кинологи. Эвакуация вокзала не проводилась. Виновника инцидента удалось вычислить по записям камер видеонаблюдения и задержать.