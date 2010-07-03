Неизвестный сообщил о "минировании" здания телецентра "Останкино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в одном из аппаратно-студийных комплексов телецентра "Останкино", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрывное устройство якобы заложено на улице Академика Королева, доме № 12, АСК-1. Сейчас к зданию телецентра направляются экстренные службы и кинологи.

Ранее полиция задержала мужчину, оставившего муляж гранаты на Курском вокзале в столице. Подозрительный предмет обнаружили днем в субботу, 1 июня.