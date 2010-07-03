Пенсионера задержали за ложное сообщение о минировании ТЦ "Щука"

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Пенсионер сообщил о бомбе в торговом центре по телефону и наблюдал за эвакуацией и работой полиции. Мужчину задержали, передает Агентство "Москва".

61-летний злоумышленник говорил, что не хочет жить и готовится совершить теракт в ТЦ "Щука" на Щукинской улице. Пенсионера задержали в подземном переходе у ТЦ, его изобличили в содеянном.

Мобильный телефон у него изъяли. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, фигурант находится под подпиской о невыезде.

В проверке участвовали 18 сотрудников полиции, из здания эвакуировали порядка 1,5 тысячи человек. Кинологи осмотрели помещения и не обнаружили следов взрывчатки.