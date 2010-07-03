Аноним "заминировал" здание МГИМО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полицейские проверяют сообщения о взрывном устройстве в здании Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на проспекте Вернадского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что людей еще не эвакуировали. Сейчас в здании работают кинологи.

Ранее бомбу искали в телецентре "Останкино" и в школе на севере столицы.

