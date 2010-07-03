В ТЦ "Щука" не нашли взрывных устройств

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Взрывных устройств в торговом центре "Щука" не обнаружено, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кинологи осмотрели помещения ТЦ на улице Щукинская и не обнаружили следов взрывчатки", – сообщили агентству.

Ранее стало известно об угрозе взрыва в "Щуке". Аноним по телефону сказал: "Я хочу совершить теракт, рядом со мной сидит урод, который не верит, я не хочу жить". Из торгового центра эвакуировали около 1,5 тысячи человек.

