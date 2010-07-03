Неизвестный сообщил о намерении взорвать ТЦ "Щука" в Москве

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Неизвестный сообщил об угрозе теракта в столичном торговом центре "Щука", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, аноним по телефону сказал следующее: "Я хочу совершить теракт, рядом со мной сидит урод, который не верит, я не хочу жить".

На данный момент из торгового центра на улице Щукинской эвакуировано порядка 1,5 тысячи человек. Сотрудники полиции проверяют информацию об угрозе взрыва.

25 мая неизвестный сообщил об угрозе взрыва в административном здании на Новослободской улице. Из помещения эвакуировали 100 человек. Угроза взрыва не подтвердилась.