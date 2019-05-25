Административное здание эвакуировано в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании на Новослободской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что к настоящему времени из административного здания были эвакуированы 100 человек. На место ЧП уже прибыли кинологи.

"Сообщение о минировании проверяется", – сказал собеседник агентства.

Позднее стало известно, что угроза взрыва не подтвердилась, опасных для жизни предметов найдено не было.

Ранее информацию об угрозе взрыва проверяли в здании Московского государственного института международных отношений на проспекте Вернадского, в телецентре "Останкино",в школе на севере столицы и на Киевском и Курском вокзалах. Во всех случаях в ходе проверок взрывных устройств не нашли.

