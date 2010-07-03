В отеле Savoy опровергли данные об эвакуации из здания

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В администрации отеля Savoy опровергли данные об эвакуации гостей и сотрудников из-за анонимного сообщения о "минировании".

"Эвакуация не проводится", – цитирует Агентство "Москва" представителя отеля.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проверяют данные о заложенном взрывном устройстве в здании на улице Рождественка.

Во вторник, 4 июня, правоохранители проверяли анонимные сигналы о взрывных устройствах, которые якобы были заложены по нескольким сотням адресов. Оказались "заминированы" телецентр "Останкино", здание информационного агентства "Россия сегодня", здание московской полиции на Петровке, 38, а также в приемные ЛДПР и КПРФ в 1-м Басманном переулке и улице Арбат.

