Сообщение о "минировании" здания Госдумы не подтвердилось

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Анонимный сигнал о "минировании" здания Госдумы не подтвердился. Нижняя палата парламента продолжает работу в штатном режиме, сообщили в ГД Агентству "Москва".

"Проверка проведена. Информация не подтвердилась", – заявил собеседник агентства.

Волна анонимных сообщений об угрозах взрыва прошла по столице в среду, 5 июня. Правоохранители получили информацию о "минировании" порядка 50 объектов, включая здание Госдумы. Неизвестные также сообщили о взрывных устройствах, якобы заложенных в отеле Savoy и торговом центре "Охотный ряд".