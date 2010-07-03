Анонимы "заминировали" около 50 объектов в Москве

Очередная волна анонимных сообщений об угрозах взрыва прокатилась по Москве 5 июня. Неизвестные заявили о "минировании" порядка 50 объектов, передает "Интерфакс".
"На данный момент поступили сообщения о примерно 50 объектах, везде проходит угроза взрыва, информация проверяется",– подчеркнул собеседник агентства. Он не стал уточнять, из скольких зданий эвакуируют людей, но отметил, что среди упомянутых анонимом объектов – здание Госдумы. "Сообщения продолжают поступать", – добавил источник "Интерфакса".
Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют отель Savoy и ТЦ "Охотный ряд" после сигналов об якобы заложенных там взрывных устройствах. При этом администрация отеля Savoy опровергла данные об эвакуации гостей и сотрудников.
Накануне поступили анонимные сигналы о "минировании" более 200 объектов в столице. В числе "заминированных" оказались телецентр "Останкино", здание информационного агентства "Россия сегодня", приемные ЛДПР и КПРФ в 1-м Басманном переулке и на улице Арбат.
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