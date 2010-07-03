ТЦ "Охотный ряд" проверяют после анонимного сообщения о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в столичном торговом центре "Охотный ряд". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что по адресу: Манежная площадь, дом № 1 в ТЦ "Охотный ряд" якобы заложена взрывчатка. Ведется проверка", – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент к месту ЧП направляются экстренные службы и кинолог.

Накануне столичные правоохранители проверяли анонимные сигналы о взрывных устройствах, которые якобы были заложены по нескольким сотням адресов в Москве. В числе объектов – здание Госдумы, телецентр "Останкино", агентство "Россия Сегодня", отель Savoy и другие

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

