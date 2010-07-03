Пять тысяч человек эвакуированы из ТРЦ "Океания" из-за пожарной тревоги

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Посетителей торгово-развлекательного центра "Океания" на Кутузовском проспекте эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации.

"В кафе на четвертом этаже при приготовлении пищи сработала пожарная сигнализация", – цитирует РИА Новости представителя экстренных служб столицы.

В результате в целях безопасности из здания вывели порядка пяти тысяч человек.

Накануне из здания на северо-западе Москвы эвакуировали около тысячи человек в связи с коротким замыканием. Замыкание произошло в подвале технического помещения на улице Лодочной, дом 43. Информации о пострадавших не поступало.

