Общежитие загорелось в Пресненском районе столицы

Фото: телеканал Москва 24

Пожар произошел в двухэтажном здании общежития в Пресненском районе столицы.

Эвакуированы порядка 70 человек, сообщает телеканал Москва 24. По данным ТАСС, пожар произошел в гостинице в Мукомольном проезде, 4А, строение 1.

Пожар произошел в двухэтажном здании в Пресненском районе столицы

Возгорание зафиксировали на кровле кирпичного здания старой постройки на площади пять квадратных метров. В данный момент пожар ликвидирован.

Ранее возгорание произошло в здании на Садовой-Кудринской улице в центре столицы.