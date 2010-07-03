Ликвидирован пожар в здании в центре столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В здании на улице Садовой-Кудринской в центре столицы ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

"Происходило загорание обрешетника кровли в разноуровневом здании. В 08:57 пожар был оперативно локализован. В 09:00 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", – говорится на сайте ГУ МЧС по городу.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании находятся кальянная, а также несколько кафе.

Телеканал Москва 24 сообщает, что у здания сейчас стоят пожарные машины. Движение автомобилей в районе инцидента незначительно затруднено.

На прошлой неделе произошло несколько крупных пожаров. Один из них – на участке газопровода в Мытищах. Второй – в здании РГАЛИ на Выборгской улице. Еще один пожар случился на складе завода пластмассы в Наро-Фоминске.

