Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пожар в Российском архиве литературы и искусства ликвидирован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России.

"Пожар ликвидирован в 15:09. Никто не пострадал", – сказал собеседник агентства.

В Центре управления в кризисных ситуациях рассказали, что возгорание в пятиэтажном административном здании могло произойти из-за ремонтных работ. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) является крупнейшим в России хранилищем, где находятся богатейшие материалы по истории отечественного искусства.

Ранее сообщалось о пожаре на Подольской улице.

