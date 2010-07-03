На Подольской улице произошел пожар

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пожар произошел на Подольской улице в столице. Как передает ТАСС, на территории складского комплекса горит здание бывшего склада по всей площади.

Площадь ЧП составляет около 150 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

Крупный пожар разгорелся 11 июля на участке газопровода в Мытищах. Из-за факельного горения огонь перешел на станцию высокого давления, административное здание и склад.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Через несколько часов его потушили.

За помощью врачей обратились 13 человек. Одного из пострадавших госпитализировали. Погибла женщина, предположительно – вахтер, которая первой подала сигнал SOS. СК возбудил уголовное дело.