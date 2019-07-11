Пожару в Мытищах присвоен третий ранг сложности

В Мытищах произошел крупный пожар

Пожар произошел на участке газопровода в Мытищах, сообщает ГУ МЧС.

Ему присвоили третий ранг сложности. Пожарные пока не могут подойти близко. Определить площадь возгорания также нет возможности, передает РИА Новости.

В помощь подмосковным пожарным отправились подразделения МЧС из Москвы, так как сил местных служб недостаточно, уточняет ТАСС. Авиация приводится в готовность, направлен пожарный поезд.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Огонь виден из многих районов столицы. Языки пламени достигают 50 метров в высоту.

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