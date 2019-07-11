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Крупный пожар произошел на газопроводе в Мытищах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Огонь виден из многих районов столицы. Языки пламени достигают 50 метров в высоту.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Сведений о пострадавших пока не поступало. На место следует более 10 пожарных расчетов.

ЧП сегодня также случилось в Москве. На 11 этаже дома в проезде Бестужевых произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыва, по данным МЧС, не было, пожара также не последовало. Из подъезда вывели девятерых людей.