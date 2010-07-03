Названа причина ЧП в жилом доме в Москве

Причиной ЧП в жилом доме на северо-востоке столицы стала ошибка рабочих при сварочных работах на одном из этажей, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыва, по данным МЧС, не было, пожара также не последовало. На 11 этаже дома в проезде Бестужевых произошла вспышка газовоздушной смеси. Пожарные вывели из подъезда девятерых людей.

Ранее поступала информация о взрыве газового баллона по адресу: проезд Бестужевых, дом 12, подъезд 6. Уточнялось, что конструкции не нарушены. Сведений о пострадавших не было.