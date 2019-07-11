Газовый баллон взорвался в доме на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Газовый баллон взорвался в доме в проезде Бестужевых в столице, передает телеканал Москва 24. Жильцов эвакуируют.

ЧП случилось в 12-этажном панельном доме по адресу: проезд Бестужевых, дом 12, подъезд 6. По предварительной информации, речь идет о хлопке газовоздушной смеси двух баллонов с ацетиленом. Конструкции не нарушены.

Происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке. Сведений о пострадавших пока не поступало. На место прибыли пожарные.