Возгорание на участке газопровода ликвидировано

Пожар на участке газопровода в Мытищах сняли с коптера

Пожарные потушили возгорание на участке газопровода в Мытищах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ.

"Пожар на газопроводе высокого давления ликвидирован. Ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака. Угрозы жителям Московского региона и экологии нет", – сообщил журналистам замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

ЧП присваивали третий ранг сложности. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сергей Собянин заявил, что на место направили дополнительно 50 единиц техники.

Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент нет, отметили в компании "Россети Московский регион". Обстановка в районе пожара спокойная, угроза жителям отсутствует, уточнил замглавы МЧС Илья Денисов. Проверку начал СК.

Москва 24 следит за развитием событий в онлайн-трансляции.