Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:36 (обновлено 11.07.2019 14:02)

Возгорание на участке газопровода ликвидировано

происшествия пожар

13:36

Поделиться в социальных сетях:

Пожар на участке газопровода в Мытищах сняли с коптера

Пожарные потушили возгорание на участке газопровода в Мытищах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ.

"Пожар на газопроводе высокого давления ликвидирован. Ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака. Угрозы жителям Московского региона и экологии нет", – сообщил журналистам замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

ЧП присваивали третий ранг сложности. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сергей Собянин заявил, что на место направили дополнительно 50 единиц техники.

Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент нет, отметили в компании "Россети Московский регион". Обстановка в районе пожара спокойная, угроза жителям отсутствует, уточнил замглавы МЧС Илья Денисов. Проверку начал СК.

Москва 24 следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

Читайте также

происшествия пожар

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика