Нарушения электроснабжения потребителей из-за пожара в Мытищах на данный момент нет

Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на участке газопровода в районе Мытищ на данный момент нет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря компании "Россети Московский регион" Елена Полторак.

"С целью недопущения обесточивания объектов и потребителей в компании "Россети Московский регион" введен особый режим работы и организован сбор штаба", – сказала Полторак.

Она добавила, что специалисты ведут контроль за работой энергооборудования. "В случае необходимости все потребители будут переведены на резервную схему электроснабжения. В Московской области, если потребуется, готовы к выезду передвижные электростанции", – добавила Полторак.

Крупный пожар произошел на участке газопровода, пострадали шесть человек. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности. К настоящему моменту пожарные потушили факел на территории газопровода.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сергей Собянин заявил, что на место направили дополнительно 50 единиц техники.

Водителей попросили объезжать Осташковское шоссе по Липкинскому и Алтуфьевскому. Сейчас движение на Осташковском шоссе перекрыто от МКАД. Затруднения наблюдаются на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.

