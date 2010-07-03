Шесть человек пострадали при пожаре в Мытищах

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Шесть человек пострадали в результате пожара на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

"На эту минуту обратилось за помощью шесть человек с ожогами 1-й и 2-й степени", – сказал собеседник агентства.

Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. В экстренных службах сообщили о восьми пострадавших. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сергей Собянин сообщил, что на место пожара в подмосковных Мытищах направили дополнительно 50 единиц техники.

ЧП сегодня также случилось в Москве. На 11 этаже дома в проезде Бестужевых произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыва, по данным МЧС, не было, пожара также не последовало. Из подъезда вывели девятерых людей.

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