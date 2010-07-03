Шесть человек пострадали при пожаре в Мытищах

Шесть человек пострадали в результате пожара на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
"На эту минуту обратилось за помощью шесть человек с ожогами 1-й и 2-й степени", – сказал собеседник агентства.
Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. В экстренных службах сообщили о восьми пострадавших. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сергей Собянин сообщил, что на место пожара в подмосковных Мытищах направили дополнительно 50 единиц техники.
ЧП сегодня также случилось в Москве. На 11 этаже дома в проезде Бестужевых произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыва, по данным МЧС, не было, пожара также не последовало. Из подъезда вывели девятерых людей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.