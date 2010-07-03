Собянин распорядился направить дополнительную технику для ликвидации пожара в Мытищах

Фото: ТАСС/Елена Аксенова

Сергей Собянин сообщил, что на место пожара на газопроводе в подмосковных Мытищах направили дополнительно 50 единиц техники.

"По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь", – написал Собянин в Twitter.

Возгорание произошло на газопроводе в подмосковных Мытищах. Ему присвоили третий ранг сложности.

Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.



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