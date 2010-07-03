Площадь пожара в Мытищах составляет 200 кв м

Пожар на газопроводе в Мытищах тушат около 80 человек

Площадь пожара на участке газопровода в Мытищах составляет 200 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пожару присвоили третий ранг сложности.

Ситуацию с пожаром взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Москва 24 следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

