Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром в Мытищах

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с возгоранием газопровода в Мытищах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

"На место выехали все необходимые оперативные службы", – говорится в сообщении.

Огонь виден из многих столичных районов. Языки пламени достигают 50 метров в высоту.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Сведений о пострадавших пока не поступало. На место следует более 10 пожарных расчетов.

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