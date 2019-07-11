"Такой огонь первый раз вижу". Очевидец – о пожаре в Мытищах

Очевидец рассказал о крупном пожаре в Мытищах телеканалу Москва 24.

"У меня дом напротив, это Медведково точно, там расположен магазин "Твой дом". Я такой огонь первый раз вижу", – рассказала Екатерина Половинкина, добавив, что хлопка не слышала.

Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. В экстренных службах сообщили о восьми пострадавших. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Москва 24 следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

