Эксперт прокомментировал возгорание в Мытищах

Эксперт оценил пожар в Мытищах

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов прокомментировал телеканалу Москва 24 крупный пожар, который происходит сейчас на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах.

Он отметил, что подобные объекты относятся к повышенной категории опасности. При их строительстве используются в том числе роботизированные установки, которые имитируют работу огнеборцев еще до прибытия пожарных.

"Также предусматриваются при возгорании отключение всех энергопотребителей и остановка технологического оборудования. Для того, чтобы минимизировать поступление горючей нагрузки внутрь объекта", – отметил он.

Кузнецов добавил, что такая специфика защиты объекта существенно отличается от защиты торгового комплекса или жилых домов.

Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности.

Причиной возгорания мог стать взрыв. Сообщается о восьми пострадавших. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сергей Собянин сообщил, что на место пожара в подмосковных Мытищах направили дополнительно 50 единиц техники.

Москва 24 следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

