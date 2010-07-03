Эксперт прокомментировал возгорание в Мытищах

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов прокомментировал телеканалу Москва 24 крупный пожар, который происходит сейчас на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах.
Он отметил, что подобные объекты относятся к повышенной категории опасности. При их строительстве используются в том числе роботизированные установки, которые имитируют работу огнеборцев еще до прибытия пожарных.
"Также предусматриваются при возгорании отключение всех энергопотребителей и остановка технологического оборудования. Для того, чтобы минимизировать поступление горючей нагрузки внутрь объекта", – отметил он.
Кузнецов добавил, что такая специфика защиты объекта существенно отличается от защиты торгового комплекса или жилых домов.
Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности.
Причиной возгорания мог стать взрыв. Сообщается о восьми пострадавших. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сергей Собянин сообщил, что на место пожара в подмосковных Мытищах направили дополнительно 50 единиц техники.
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